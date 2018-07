Oceanos além da jurisdição nacional "(...) nos comprometemos a tratar com urgência, antes do fim da 69.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU (em 2014), do tema da conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional, incluindo tomar uma decisão sobre o desenvolvimento de um instrumento internacional no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar (Unclos)."