Ocupação da Maré pelo Exército é 'retrocesso', diz ONG A ocupação do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, pelo Exército por tempo indeterminado é um "grande retrocesso", que reforça a opção do governo do Rio pela militarização e envolve riscos como o de acirramento da lógica do confronto na comunidade. Essa é a avaliação de integrantes do Observatório de Favelas, organização fundada por moradores e pesquisadores em 2001, com sede na Maré.