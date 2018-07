Ocupação da Rocinha pela polícia será concluída até domingo, diz Cabral

SÃO PAULO - O governador Sérgio Cabral afirmou nesta quinta-feira, 10, de acordo com informações veiculadas no jornal RJTV, da TV Globo, que o processo de ocupação da Favela da Rocinha, na zona sul, será concluída até domingo, 13, para receber a primeira etapa da 19ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro.

A comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, continuava cercada por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 10, após a prisão de mais de 10 pessoas, entre eles Antonio Francisco Bonfim Lopes, o 'Nem', de 35 anos, chefe do tráfico da favela. Os agentes dão continuidade à operação iniciada nesta quarta-feira para prender comparsas de Nem e outros traficantes da comunidade que tentarem fugir antes da ocupação para a instalação de uma UPP.

Presos. Todos as 13 pessoas presas entre ontem e hoje, entre eles Nem, permanecem na carceragem da Superintendência da Polícia Federal do Rio e podem ser transferidos para um presídio ainda nesta quinta-feira. Informações ainda não confirmadas dão conta de que o traficante Nem seria levado para o Complexo Penitenciário de Bangu..