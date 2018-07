Ocupação de favela se deu em tempo recorde, diz Beltrame Ao comentar a falta de prisões durante a ocupação do complexo de Manguinhos na manhã deste domingo, o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, disse que não está preocupado em "fazer de um bandido um troféu". "Mais importante é devolver o território para 70 mil pessoas sem derramar uma gota de sangue", acrescentou o secretário, em entrevista coletiva no fim da manhã deste domingo.