Ocupação do Complexo da Maré leva 15 minutos As 16 favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, foram ocupadas pelas forças de segurança por volta das 5h30 deste domingo. Os 21 blindados da Marinha foram os primeiros a entrar nas vielas. Em seguida, ingressaram cerca de 1200 policiais militares dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Choque e de Ações com Cães. Toda a operação teve apoio de helicópteros da Polícia Militar, entre eles o blindado conhecido como caveirão do ar.