Ocupação na Cidade de Deus deixa 7.730 sem aulas As 13 escolas públicas e as três creches localizadas na Cidade de Deus, no Rio, continuam fechadas hoje, um dia depois do tiroteio entre suspeitos e policiais militares. Ao todo, 7.730 crianças estão sem aulas. Segundo a assessoria da Secretaria municipal de Educação, com receio de novos confrontos, os pais optaram por deixar os filhos em casa. Os militares continuam ocupando a comunidade, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Educação, inclusive com helicópteros sobrevoando a região. A ocupação na Cidade de Deus começou ontem e resultou na morte de dois suspeitos e na prisão de outro.