Ocupação na Maré 'está indo bem', afirma Pezão

"É uma ocupação num território, numa cidade de 130 mil habitantes, que estava dominada há mais de 30 anos pelo tráfico, pela milícia. Não é trivial, não é um local fácil, e a Defesa (Forças Armadas) está nos ajudando muito e vamos avançar", afirmou Pezão, lembrando que problemas semelhantes foram enfrentados quando da ocupação do Complexo do Alemão, Manguinhos, Rocinha e em outras áreas.

"Não é um problema novo. É claro que em um lugar onde as pessoas não atravessavam uma rua porque era de um comando, não vai ser trivial, não é fácil você ocupar um território daquele em uma grande cidade", declarou ele, justificando que "poucas cidades brasileiras tem 130 mil habitantes, muito mais com o comando do tráfico e com a milícia juntos". Mas ressalvou que a chegada do Estado mostra que eles são capazes de "entrar em qualquer território".

Questionado se a região já estava sob controle, Pezão esquivou-se de responder. "Estamos no segundo, no terceiro dia de ocupação do Exército. Tem que ver mais. Vamos ver os novos relatórios, mas está avançando muito e o prefeito Eduardo Paes já vai estar lá amanhã (hoje) lançando uma série de obras", disse ele, citando a cidade da educação que vai ser anunciada no local. "Acho que é uma grande entrada ali", prosseguiu, informando que haverá atendimentos de educação, cultura, esporte. "Vamos tentar potencializar o máximo e tentar ver se a gente traz a paz o mais rápido possível", assegurou.

Copa.

O governador do Rio afirmou que não há preocupação com segurança durante a Copa do Mundo de Futebol. Segundo ele, o Estado do Rio sempre fez grandes eventos, muito maiores que a Copa, e nunca teve problemas. Citou ainda o Réveillon no Rio que atrai mais de três milhões de pessoas e tudo transcorre normalmente. "O que a gente quer é que tenham os grandes eventos e que a paz fique para sempre, perdure. Fazer grande eventos, o Rio tem esta tradição e faz muito bem", declarou.