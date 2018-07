Um policial do helicóptero Águia da PM, que auxilia no resgate, informou que a aeronave seria do modelo Robinson 22. Com capacidade para duas, ela costuma ser usada para aulas de voo.

A Infraero não confirmou a origem do helicóptero até o momento. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há interferências no trânsito no local.