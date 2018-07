Ode à delicadeza

Um exemplo é o picadinho de cordeiro com cuscuz marroquino, legumes e uma pequena dose de coalhada com hortelã, que faz parte do almoço executivo (R$ 36,80; com salada e sobremesa). Outro é o pato (R$ 49), servido com humita, a versão sul-americana do creme de milho. Uma opção de entrada que segue a mesma linha é o polvo com azeitonas, figo, berinjela e páprica picante (R$ 24).

Concebido em conjunto pela chef Ana Soares, do Mesa III, e pela proprietária, a ex-advogada Fernanda Duarte, o cardápio é executado pelo chef Volney Miguel Ferreira. Com passagens pelo Martin Berasategui, no País Basco, ele chegou ao Mimo em setembro, bem antes da abertura e a tempo de contribuir para a versão final da carta. Talvez por isso, os ajustes necessários aos pratos provados sejam mínimos: mais tempero na salada de folhas do executivo e trio de brigadeiros com textura mais aveludada (estavam levemente açucarados). Há outras sobremesas interessantes, como o chocolate em texturas e uísque (R$ 23).

A proposta de privilegiar ingredientes frescos (alguns são comprados nas feiras da vizinhança) combina com o clima do salão branquinho, inundado por luz natural. O serviço - atencioso e correto - afortunadamente deixa os mimos a cargo da cozinha. Camila Hessel