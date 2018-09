Ódio e divisão marcam palestinos nos 60 anos de Israel Divididos e irados, os palestinos lamentaram na quinta-feira os 60 anos da criação de Israel, enquanto o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, comemorava a existência de "uma pátria para um povo escolhido [o povo judeu]". Protestos, sirenes e balões pretos marcaram a "Nakba" --catástrofe em árabe, termo usado pelos palestinos para se referir à data da fundação de Israel. Mas a unidade de outros anos deu lugar a uma profunda divisão entre o governo de Mahmoud Abbas, que tenta negociar a paz com Israel, e o grupo islâmico Hamas, contrário ao diálogo. Na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, quase mil crianças saíram às ruas fantasiadas de militantes, armados com armas e lançadores de morteiros de brinquedo. Na Cisjordânia, governada por Abbas, o presidente defendeu a reconciliação, mas cobrou o fim da ampliação dos assentamentos judaicos. "Passaram-se 60 anos. É hora de acabar a Nakba para o povo palestino", disse Abbas, que retomou em novembro o processo de paz, que desde então teve poucos avanços. Já a mensagem do Hamas conclamava os palestinos a se unirem à "resistência" contra Israel, e pedia a Abbas que "abandone todas as ilusões de negociação". Ao meio-dia, sirenes soaram nas cidades da Cisjordânia. Em algumas ruas, o tráfego parou por dois minutos. Em Gaza, multidões protestaram contra o bloqueio econômico israelense. Emissoras rivais das facções Hamas e Fatah (de Abbas) transmitiram imagens de palestinos que fugiram ou foram expulsos em 1948 do território que hoje forma Israel. A tensão entre ambas as partes era palpável em Gaza, onde as forças do Hamas impediram seguidores da Fatah de realizar seu próprio comício alusivo à "Nakba" no campo de refugiados de Jabalya. Os protestos davam ênfase ao drama dos refugiados palestinos e de seus descendentes, dos quais 4,5 milhões vivem espalhados pela Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em outras regiões, muitas vezes em miseráveis campos de refugiados. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Ali Sawafta em Ramallah e Tabassum Zakaria em Jerusalém)