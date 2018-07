Ódio na terra da paz

A Noruega - sim, a Noruega - também padece da corrosão social provocada pela rejeição aos imigrantes e pelo descrédito nas instituições públicas que minam os alicerces da Europa Ocidental. No país mais evoluído do mundo, se considerado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), parâmetro das Nações Unidas para medir progresso econômico e bem-estar social de uma nação, uma insatisfação silenciosa toma os subterrâneos do debate político, em especial por anônimos usuários da internet. É um descontentamento com matizes no pensamento xenofóbico e islamofóbico, sob um pano de fundo de ultradireita cristã.

Esse coquetel pode parecer familiar desde o dia 22 de julho. Ele está reunido no discurso de um homem: Anders Behring Breivik, de 32 anos, assassino confesso de 77 pessoas - a maioria jovens com idades entre 14 e 18 anos. Breivik é o autor dos atentados perpetrados em Oslo e na Ilha de Utoya, na Noruega, eventos que rompem com a ingenuidade poética do culto à paz, marca até aqui do país.

Breivik, ou O Cruzado, como se denominava em sua organização terrorista, a real ou imaginária Cavaleiros Templários, é a síntese bem-acabada de um conservadorismo extremo já conhecido dos noruegueses. O que esse jovem revela, dizem especialistas como o cientista político Marcus Buck, pesquisador da Universidade de Tromso, uma das seis do país, é um grau de violência devastador - até aqui inédito na Escandinávia. Para explicar as origens da inocência e as razões do ódio, Buck concedeu entrevista exclusiva ao Aliás nessa semana. Enquanto o país vivia nas ruas seu mais profundo luto, expresso sem revanchismos na comovente Marcha das Rosas, o cientista político buscava numa menor porção da sociedade norueguesa, mas também na história do conjunto, em suas religiões e seus povos, as explicações de tanta ira.

Em sua análise acurada, Buck reitera um ponto: os atentados de Oslo e Utoya, assim como os de Madri e Londres, não indicam que o multiculturalismo da Europa falhou, como sugere o recente consenso de líderes políticos da França, Reino Unido e Alemanha. Não falhou, diz o acadêmico, porque o multiculturalismo não passou de um discurso vazio em solo europeu. Não houve interação entre culturas autóctones e imigrantes, nem os diferentes povos e religiões passaram a partilhar um desafio comum, como ocorre nos Estados Unidos ou no Canadá, onde a consolidação de uma pátria forte é um cimento social.

Nesse sentido, a construção de uma Europa unida, tão almejada por líderes políticos ao longo de 60 anos, não parece mais agregar diferentes povos, línguas e culturas. Nem mesmo as sociedades mais bem- sucedidas do ponto de vista econômico e social, como a Noruega, estão imunes à trepidação. Daí, talvez, a cruel perda da inocência em Oslo e Utoya. De fato, reiteraria Theodor Adorno, não parece mesmo existir poesia após Auschwitz.

Muito se falou na perda da inocência da Noruega em relação à violência e ao terrorismo. Como o senhor interpreta essa análise?

É verdade, havia muita inocência. As pessoas achavam que eram mais ou menos imunes a ataques terroristas na Noruega. Mas também é impressionante como o establishment político e a opinião pública reagiram aos atos de terrorismo de 22 de julho, dizendo que devemos seguir em frente com ainda mais abertura, mais democracia e sem vingança.

De onde provém essa cultura da paz?

Logo após a 2ª Guerra, houve um movimento crescente de que tínhamos de construir um mundo consensual. Foi quando a diplomacia da Noruega se consolidou. O raciocínio era o seguinte: em um mundo mais organizado, uma nação pequena como a Noruega teria mais chances de existir e sobreviver. Com o tempo, criaram-se no país diversos institutos de pesquisas sobre a paz, o que alimentou o tema com muita força na nossa cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, por ser um país tão diminuto, a Noruega não pode ser outra coisa que não um facilitador em negociações políticas, um jogador que não impõe condições, como o fazem os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Na Noruega, a cultura da paz é algo que vem das bases.

A Escandinávia adotou um modelo de desenvolvimento e de equilíbrio econômico que visava justamente a controlar as tensões sociais, reduzindo os riscos de extremismos. O senhor diria que algo não está funcionando?

Nossas políticas de igualdade e redistribuição de renda continuam funcionando. Não apenas porque temos um modelo de Estado de bem-estar social baseado no universalismo, mas também porque ricos e pobres estão aptos a receber os mesmos benefícios. É verdade que os ricos pagam muito mais impostos, mas são solidários ao pagar porque sabem que, se algo lhes acontecer, receberão as mesmas compensações sociais que os outros. Dito isso, é claro que nenhuma sociedade está imune ao que aconteceu em 22 de julho, um ato de uma pessoa sozinha. Estes atentados poderiam ter acontecido na Suécia, na Finlândia, na Holanda, talvez na Alemanha ou na França. É um mero acaso que tenham acontecido na Noruega. Obviamente, Breivik sofre de distorções psicológicas, é uma pessoa patética e ao mesmo tempo extremamente racional, inteligente e perigosa. Não tem um comportamento errático, mas focado.

O que se passou na Noruega é uma síntese das tensões sociais no restante da Europa?

Sim. Há um desafio particular na Europa relativo à imigração e ao que as pessoas percebem como "multiculturalismo". Mesmo Sarkozy, Cameron e Merkel dizem que o multiculturalismo fracassou como política. O grande problema é que nenhum grande país da Europa de fato adotou o multiculturalismo. Logo, não sabem ao certo do que se trata. Nesse sentido, eu diria: sim, há um desafio que temos de levar a sério. Mas as pessoas que estão preocupadas com diferentes culturas vindas de lugares distantes não são ouvidas nos discursos políticos. São tidas - ou eram tidas até aqui - como racistas e lunáticas.

Quais são as explicações dessa tensão entre imigrantes e "autóctones"? A crise

econômica é o único fator ou a Europa se sente ameaçada pela globalização?

Muitos europeus se sentem, sim, ameaçados pela globalização. E disso decorre um novo afastamento entre o social e o político. Na Europa, há aqueles que abraçaram a globalização e a integração, e vemos esse sentimento na formação da União Europeia. Mas nos países nórdicos, por exemplo, entre 15% e 20% são contra a globalização. Essas pessoas querem manter o Estado nacional que emergiu após a 2ª Guerra.

Os ataques terroristas de Breivik foram perpetrados por um homem que se considera um "viking" e fala em nome de um pensamento de extrema direita e do fundamentalismo católico. O senhor já reconhecia esses sentimentos na sociedade norueguesa?

Anders Behring Breivik é movido por ideologias, mas não é um neonazista. Ele pertence a uma nova tendência que nasceu após o 11 de Setembro: o contra-jihadismo. Seu objetivo é defender o que esses militantes chamam de "cultura cristã" contra a "ameaça islâmica". Na Noruega, sempre houve um ramo de dei-cristianismo, espécie de fundamentalismo, em especial nas pequenas cidades do sul e do oeste do país. Mas nunca havíamos registrado nenhum tipo de violência ligado a esse movimento. Essa desconexão entre a atitude dos religiosos na Noruega e a violência de Breivik significa que as alegações desse maníaco, como cristão, entraram em choque com o establishment da Igreja e com a organização dei. Não duvido que ocorra um chamado para uma postura ecumênica no país. É revelador, aliás, que o arcebispo de Oslo e alguns políticos tenham tido uma grande reunião nessa semana na maior mesquita de Oslo. Eu destacaria ainda outro aspecto: na Noruega, não se trata de uma oposição entre cristianismo e Islã. É mais entre religiosos contrários à sociedade secular. Os imãs das mesquitas, por exemplo, convocaram os membros de suas congregações a votarem pelo partido cristão, o Kristelig Folkeparti, por ele ser um partido religioso.

Como esse sentimento fundamentalista cristão e de ultradireita se expressa

na sociedade da Noruega?

Esses sentimentos são expressos em blogs, nas interações na internet, muitas vezes anonimamente. Há duas fontes de descontentamento na sociedade norueguesa. A primeira, que já mencionei, nós compartilhamos com os demais países da Europa Ocidental: são os problemas relativos à imigração. A segunda fonte é muito peculiar à Noruega. O país é extremamente rico por causa de seus recursos naturais, que alimentam o Estado. O dinheiro desses recursos não pode ser usado em âmbito interno devido a uma série de razões, entre as quais a eventual explosão da inflação. O dinheiro acaba reunido no maior fundo de investimentos do mundo, que se chama Fundo Internacional do Petróleo. Cerca de 20% da população questiona por que os problemas do país não podem ser resolvidos, se o Estado é tão rico. As elites políticas, os liberais, os social-democratas, os conservadores comuns nem sempre conseguem explicar por que a Noruega precisa preservar esse dinheiro para as gerações futuras investindo no exterior. Há ainda um terceiro grupo de descontentes, formado por 15% da população, que reclama das duas coisas, da globalização e do Fundo.

Imagino que essa conjuntura se traduza em descrença nas instituições públicas e nos partidos políticos, como acontece em outros países da Europa.

Noruegueses em geral apoiam o sistema político, os partidos, as instituições públicas. Mas há um pequeno grupo minado por grande desconfiança. É interessante notar que Breivik apoia as teses de que as elites estão entregando o país para a imigração, mas também defende em seu manifesto de 1.500 páginas que a Noruega deveria usar seu dinheiro para promover o esclarecimento da população mundial sobre como o islamismo funciona, em lugar de investir em companhias no exterior e ajuda ao desenvolvimento. Breivik reflete os dois movimentos da sociedade norueguesa.

Apesar da demência, ele também refletiria um endurecimento na política europeia?

Sim, mas então voltamos para a constatação de Sarkozy, Merkel e Cameron, segundo os quais o multiculturalismo falhou. Para eles, temos de fazer tudo de novo, está tudo errado, o sistema social absorveu esses novos imigrantes e isso precisa mudar. Mas, se você observar de perto, perceberá que o multiculturalismo funciona muito mais nos EUA e no Canadá.

Por quê, exatamente?

Nos Estados Unidos as pessoas se baseiam em um sentimento patriótico. A religião é algo privado: há congregações judaicas, católicas, protestantes. Isso é importante para a sociedade, um meio de organizar os indivíduos para que colaborem em um nível mais elevado, que é o país. Já no Reino Unido, atribui-se o terrorismo islâmico às falhas do multiculturalismo. Mas esses indivíduos que mergulham na atividade terrorista falam inglês perfeitamente, são muito bem-educados, não pertencem a nenhum grupo organizado, viajaram ao exterior para participar de treinamentos extremistas. Na origem, foram indivíduos que se deslocaram das bases da sociedade. Aí está o problema da má aplicação do multiculturalismo.

Esses movimentos são de alguma forma uma reedição dos movimentos fascistas do começo do século 20?

Em alguns aspectos, sim. No que diz respeito ao nacionalismo, a diferença é que se trata de um sentimento elevado à esfera europeia. É a Europa que se quer "defender". Esses militantes investem contra a integração da Europa porque acreditam que seu alicerce esteja fundamentado na social-democracia, em valores liberais. Em seu manifesto, Breivik apoia movimentos sérvios e defende a supremacia da Sérvia sobre Kosovo. Ele diz que os bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país foram absolutamente errados, que a Igreja Ortodoxa Sérvia defendia a fé cristã europeia.

O senhor diria que a intensidade desses atentados seja um sintoma de quão violenta a extrema direita pode ser para a Europa?

Certamente, sim. Mas temos de observar dois pontos: o primeiro é quão violenta a ação pode ser; o segundo, que havia falta de medidas de segurança no país. Eu mesmo, como professor universitário, tenho visitado ministérios regularmente e, até aqui, só precisava de um convite para ingressar nos prédios. Não havia detectores de metal e era possível estacionar bem ao lado do prédio. Em outros países, como a Espanha, você não consegue estacionar a menos de 200 metros de um edifício ministerial. Ao entrar, todos são revistados como em um aeroporto. Depois recebem um crachá, que será observado por agentes de segurança, que por sua vez lhe pedirão um documento de identidade e lhe perguntarão o que está fazendo naquela área. A Noruega estava exposta. Por isso acredito que a extensão da violência desses ataques não seria tão grande fora dos países nórdicos. Estávamos vivendo em um grande lapso de segurança. Na Noruega e nesta região do mundo acreditávamos nas pessoas.

Acredita então que, nesse sentido, algo vai mudar na sociedade norueguesa?

Sim, vai mudar. Não me refiro a distribuir barreiras de segurança por todo lado. A mudança será mais suave, mas vai acontecer. Um exemplo simples: nós já sabemos que no centro de Oslo, em torno do distrito administrativo, não seremos mais autorizados a parar nossos carros. Só pedestres poderão caminhar por ali. Além disso, as pessoas serão convidadas, de uma forma gentil, a explicar o que estão fazendo em determinadas regiões do distrito.

E haverá consequências político-partidárias também? O Partido do Progresso (Fremskrittspartiet), de extrema direita, havia se tornado a segunda maior bancada no Parlamento norueguês.

Essa é a segunda implicação dos atentados. Teremos eleições locais que virão a seguir. E suspeitamos que cerca de 10% do eleitorado da extrema direita vá migrar, voltando a apoiar os partidos de visão mais liberais, assim como as instituições públicas.