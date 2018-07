OEA cobra governo por situação de jovens As condições de internação de adolescentes infratores na Unidade de Internação Socioeducativa de Cariacica, no Espírito Santo, levaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) a cobrar providências do governo brasileiro. A unidade tem vagas para 110 menores, mas abriga 290. Três homicídios ocorreram no local entre abril e julho.