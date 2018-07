OEA cobra providências sobre menores internos no ES

Segundo denúncia da Organização Não-Governamental (ONG) Justiça Global, o local tem vagas para 110 menores, mas abriga atualmente cerca de 290. Três homicídios ocorreram no local entre abril e julho. No último dia 17, cerca de 30 adolescentes de uma ala da unidade se rebelaram contra as condições do local.

O governo tem 20 dias para se pronunciar. Em nota, o governo do Espírito Santo informou que o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), autarquia da Secretaria de Estado da Justiça, não recebeu até o momento nenhum tipo de comunicação a respeito do documento.