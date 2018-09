OEA condiciona readmissão de Honduras a fim do exílio de Zelaya

A OEA suspendeu Honduras há 11 meses por causa do golpe de Estado contra Zelaya, atualmente exilado na República Dominicana.

"Sou partidário do retorno de Honduras à OEA, mas (...) com o retorno de Manuel Zelaya", disse Insulza a jornalistas durante uma conferência no Peru.

"Acho que o caminho, mas sobretudo para muitos países da América do Sul, passa pelo retorno de Zelaya a Honduras, em condições de absoluta tranquilidade", acrescentou.

O Brasil e outros governos sul-americanos não admitem a volta de Honduras à comunidade internacional porque não reconhecem o governo de Porfirio Lobo, já que este resulta de uma eleição realizada pelo governo de facto que substituiu Zelaya.

Lobo disse que aceitaria a volta de Zelaya para que fosse julgado em liberdade por crimes de prevaricação. Já Zelaya, numa entrevista pela Internet à Reuters, afirmou que seria "impraticável e injusto" se submeter a tribunais "golpistas."

Vários grupos de direitos humanos afirmam que o novo governo de Honduras, que tomou posse em janeiro, continua perseguindo seguidores de Zelaya.

