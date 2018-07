Oeste americano sofre com fogo

Um incêndio de "proporções épicas" forçou as autoridades da região de Colorado Spring, no Oeste americano, a retirar 32 mil pessoas de suas casas. Ventos de quase 100 km/h duplicaram em apenas um dia a área afetada pelas chamas. Comuns nos verões do Oeste, os incêndios - resultado das elevadas temperaturas e baixa umidade -se espalham por nove Estados. A média anual de destruição no país é de 7,6 mil km². Neste ano, com apenas sete dias da estação, 5,7 mil km² já foram devastados.

Em Utah, queimaram 56 imóveis em mais de 180 km². Em Montana, centenas de famílias foram aconselhadas a deixar suas casas, e as chamas consumiram 72 km². Cerca de 50 km² de uma floresta em Wyoming foram destruídos.

O presidente Barack Obama prometeu ao governador do Colorado, John Hickenlooper, que visitará a região amanhã. A cidade de Colorado Spring é a prioridade máxima do combate ao incêndios.