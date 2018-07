Oferta abundante faz China inundar mercado com aço mais barato

A desaceleração da atividade industrial e do setor de construção atingiu a demanda chinesa por aço e os preços nas últimas semanas, levando os participantes do mercado a exportarem mais agressivamente que nunca, mesmo para mercados como o Oriente Médio e o Norte da África, onde não costumam vender.

Importantes produtos de aço na China estão sendo vendidos abaixo do custo, acompanhando uma queda no mercado, que durou mais de quatro meses, disse a associação da indústria do aço do país.

"Os chineses têm ofertado em todo o lugar nas últimas três a quatro semanas, em qualquer lugar que ele podem alcançar, e eles podem alcançar quase qualquer lugar pois o preço de seu aço caiu dramaticamente", disse um trader russo.

"Eles estão ofertando para a América Latina, eles estão ofertando para a África, eles estão ofertando para o Oriente Médio, eles estão ofertando para o Irã, mesmo para parte da Rússia. Todo lugar."

As exportações chinesas de aço para o Norte da África e o Oriente Médio estavam com desconto de entre 40 dólares e 50 dólares contra o aço turco e russo, acima do desconto de entre 20 dólares e 30 dólares há duas semanas, disseram traders.

Esperanças de que a recente aprovação de Pequim de mais de 150 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura pudesse reanimar a demanda por aço ajudaram os preços do minério de ferro a subir no início da semana, após terem perdido mais de um terço do seu valor nos últimos dois meses.

Muitos, no entanto, acham que esse entusiasmo é apenas temporário e muito mais será necessário para ressuscitar a indústria.

"Vai levar meses para a China implementar os programas anunciados", disse o trader.

(Reportagem adicional de Ruby Lian em Xangai)