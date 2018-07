Oferta da BNDESPar atrai atenção

Investidores interessados em diversificar suas aplicações em renda fixa com títulos privados têm mais alguns dias para participar da oferta de debêntures da BNDES Participações. A holding, que reúne as participações acionárias do BNDES, recebe até o dia 10 pedidos de reserva para as debêntures do segundo programa de distribuição de papéis da empresa. Segundo especialistas, o valor baixo da aplicação (R$ 1.000,00) e o fato de a BNDESPar ser considerada segura estimulam o investidor.

"O risco é o de uma empresa do governo, quase de um título público", afirma o professor de finanças do Insper Ricardo Fontes. As debêntures receberam nota "Aaa.br" pela empresa de classificação de risco Moody''s, dada a companhias que têm baixa chance de desonrar os compromissos financeiros. "É a melhor classificação que um título privado poderia receber", diz o economista Marcos Silvestre, coordenador do Centro de Estudos de Finanças Pessoais e Empreendedorismo (Cefipe). Mas é preciso estar atento ao prazo dos papéis, na medida em que as debêntures têm baixa liquidez no mercado secundário.

Serão vendidos dois títulos: um prefixado, com vencimento em 1º de janeiro de 2013, e outro atrelado ao IPCA, com prazo final em 15 de janeiro de 2015. Os juros do título de inflação serão pagos em quatro datas (15 de janeiro de 2012, 15 de janeiro de 2013, 15 de janeiro de 2014 e no vencimento) e a correção monetária, pelo IPCA, somente no vencimento.

O juro dos dois papéis será decidido no dia 14, no bookbuilding. Cerca de 50% de 1 milhão de debêntures ofertadas serão destinadas ao varejo. A BNDESPar pretende utilizar os recursos para complementar o orçamento de investimentos, na recompra de títulos e para reforçar o caixa.

Os juros só serão definidos após o recebimento de todos os pedidos de reserva. "Embora a empresa seja confiável, estou cauteloso quanto à rentabilidade", pondera o investidor Carlos Vieira. "O juro será definido de acordo com o que os investidores institucionais reservarem. Não creio que sairá sem um prêmio interessante", avalia Fontes, do Insper.

Entenda

Bookbuilding - Procedimento após o período de reserva para reunir, no livro de ofertas, as intenções de compra. A partir da demanda, é definida a rentabilidade.

Debêntures - Títulos de renda fixa emitidos por empresas de capital aberto para obter recursos de médio ou longo prazo. Podem ser conversíveis ou não em ações.