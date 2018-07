Oferta de crédito manteve crescimento em junho

"A alta de inadimplência aparentemente perdeu o fôlego", disse o chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio Maciel. Segundo ele, a expectativa para o segundo semestre é de estabilidade ou até algum declínio.

Em maio a inadimplência total também havia ficado em 5,1 por cento, mas em abril estava em 4,9 por cento.

Apesar do avanço de 1,6 por cento no saldo das operações de crédito em junho, mesmo percentual verificado em maio, Maciel disse que os dados semestrais mostram uma desaceleração desse processo --como deseja o governo.

De janeiro a junho, o crédito cresceu 7,5 por cento, enquanto nos últimos 12 meses o avanço é de 20 por cento. "Se comparar os seis meses com os últimos 12 meses você nota a desaceleração," disse Maciel. O BC trabalha com a expectativa de que o saldo de crédito no ano suba 15 por cento.

Com o crescimento do mês passado, o estoque de crédito chegou a 47,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou 1,834 trilhão de reais.

O spread bancário médio, que mede a diferença entre a taxa de captação dos bancos e os juros cobrados dos clientes foi a 27,3 pontos percentuais em junho, ante os 27,9 pontos percentuais de maio.

A taxa média de juros em junho ficou, segundo o BC, em 39,5 por cento ao ano, ante os 40 por cento do mês anterior. O prazo médio, por sua vez, passou de 477 dias corridos em maio para 482 dias em junho. O prazo para pessoa física chegou a 575 dias, o maior da série histórica iniciada em junho de 2000, ressaltou Maciel.

DADOS PARCIAIS DE JULHO

As concessões médias diárias de crédito no Brasil cresceram 0,8 por cento em julho até o dia 13, na comparação com igual período de nove dias úteis do mês passado, informou chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, nesta quarta-feira.

O spread bancário subiu 0,6 ponto percentual no mesmo período, na comparação com o fim de junho.