Oferta de educação precisa melhorar, afirma pesquisador O economista e pesquisador em economia da educação Gustavo Ioschpe afirmou nesta terça-feira, 19, que a deficiência educacional do Brasil já se reflete no mercado do trabalho e que o País deve traçar um plano de ação se não quiser perder mais competitividade no longo prazo. "Se entendemos que a educação é um ativo estratégico para a competitividade brasileira e vemos que o sistema de ensino não vai bem, temos de apontar diagnósticos", disse durante sua palestra no Fórum Estadão Competitivo "Educação e mão de obra para o crescimento".