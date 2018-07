Oferta de gás da Petrobras sobe 40% para atender termelétricas

Dados da estatal enviados à Reuters por email mostram que as vendas médias diárias subiram para 90,1 milhões de metros cúbicos/dia neste mês, ante 64,4 milhões de metros cúbicos diários em outubro de 2011.

Segundo a empresa, só foi possível atender à alta recorde de demanda graças ao aumento da produção nacional, em especial nos campos da bacia de Santos e do pré-sal.

As importações do insumo da Bolívia via gasoduto também estão em sua capacidade máxima, além de ter havido aumento na produção dos terminais de Gás Natural Liquefeito da estatal no Ceará e no Rio de Janeiro.

A demanda do mercado por gás vem batendo sucessivos recordes nos últimos meses. No dia 28 de setembro a estatal entregou ao mercado 96,1 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, volume considerado recorde pela empresa.

O recorde anterior, de 91,4 milhões de metros cúbicos em um dia, havia sido alcançado uma semana antes, no dia 21 de setembro, segundo Petrobras. Antes dessas duas máximas históricas, o volume mais alto de gás entregue havia sido em 12 de novembro de 2010, quando atingiu 85 milhões de metros cúbicos.

TÉRMICAS

Do total vendido, boa parte é destinada para abastecer o mercado de geração termelétrica, que está produzindo energia para poupar reservatórios das hidrelétricas após um inverno seco em diversas regiões do país.

Cerca de 38 milhões de metros cúbicos/dia são destinados para as usinas térmicas, segundo a Petrobras, um crescimento de 192 por cento ante os 13 milhões de metros cúbicos/dia destinados às térmicas em outubro de 2011.

A geração de eletricidade com gás está 400 por cento maior em comparação com o ano passado, atingindo 7.600 megawatts, ante 1.500 megawatts em outubro de 2011, segundo a estatal.

"Essa movimentação excepcional de gás natural deve-se ao substancial aumento da geração de energia termelétrica em atendimento ao despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que aciona as termelétricas para complementar o suprimento energético do país em períodos de baixa nos reservatórios hidrelétricos", disse a Petrobras em comunicado na época dos recordes de fornecimento.

TÉRMICAS A ÓLEO

A necessidade de geração térmica está tão alta neste ano que, mesmo com todas usinas a gás ligadas, foi necessário acionar térmicas a óleo combustível desde a semana passada, disse a estatal.

Todas as térmicas à gás produzem juntas cerca de 7.600 megawatts e, atualmente, cerca de 20 usinas a óleo combustível também estão em funcionamento para suprir o sistema elétrico nacional, somando cerca de 2.100 megawats, segundo o ONS.

Até o fim da semana, outras usinas a óleo devem ser ligadas porque as chuvas ainda não foram suficientes para encher os reservatórios das hidrelétricas ao nível desejado. A perspectiva é aumentar a geração de energia termelétrica a óleo para entre 3.500 megawatts a 4.000 megawatts.