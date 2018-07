Oferta de vagas é gradual A implementação das cotas nas universidades estaduais também deve ser gradual, como tem ocorrido nas instituições federais depois da Lei de Cotas. No primeiro ano, seriam destinadas aos alunos das escolas públicas 16,6% das vagas. No ano seguinte, esse porcentual aumentaria até 33,3%. Até 2016 as universidades devem chegar aos 50%. A exemplo da Lei de Cotas, critérios de renda e raciais também compõem o projeto.