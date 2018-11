Oferta de vagas é maior na Região Sudeste

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são áreas hospitalares destinadas à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional contínua, materiais e tecnologias específicas para diagnóstico, monitorização e terapia. São muito importante para casos graves da gripe suína, por exemplo.

No País há atualmente 27.398 leitos, concentrados principalmente em hospitais privados (que podem ou não prestar serviços ao SUS) do Sudeste. Em fevereiro, a Anvisa publicou novas regras para o setor que acabaram com as chamadas "falsas UTIs" - áreas que levavam a denominação sem ter todos os recursos necessários.