Oferta de vagas no Sisu é 16% maior que em 2011 Os estudantes que pretendem disputar uma vaga em instituições públicas de ensino superior podem consultar a relação de vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste meio de ano. Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passado poderá concorrer a uma das 30.548 vagas oferecidas - a oferta é 16% maior que no processo do meio do ano passado. Ao todo, 8.688 cadeiras estão reservadas para políticas afirmativas, como cotas. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 18. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.