Oferta de vagas públicas via Sisu cresce 30%

Neste ano, a quantidade de instituições participantes aumentou de 83 para 95, nos 26 Estados. Não serão oferecidas vagas em instituições do Distrito Federal.

Ao todo, há vagas em 3.327 cursos. A consulta a cursos e vagas já pode ser feita no site do MEC, apesar de a pasta ter prometido a divulgação para segunda. As inscrições serão abertas à 0 hora de 7 de janeiro e vão até o dia 12. Diferentemente ocorrido nos anos anteriores, quando o sistema ficava fora do ar de 0 às 6 horas para atualização, ele funcionará ininterruptamente.

Na hora de se inscrever no Sisu, o candidato deve fazer duas opções de curso. Ele pode mudar essas opções, com base na nota de corte de cada curso - que será divulgada diariamente, nas madrugadas. Cada mudança invalidará a opção anterior. O candidato aprovado na primeira opção será retirado do sistema. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15.

Esses selecionados terão os dias 19 e 20 para fazer a matrícula. As instituições terão prazo de 19 a 23 do mesmo mês para registrar as matrículas no sistema.

Caso o candidato não se matricule, perderá a vaga. O que for selecionado para a segunda opção ou não atingir a nota mínima nos dois cursos escolhidos pode permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.

A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com matrículas nos dias 30 e 31. Quem não conseguir vaga, pode pedir inclusão, entre 26 de janeiro e 1.º de fevereiro, na lista de espera. A relação será publicada em 4 de fevereiro. As vagas disponíveis para os candidatos na lista de espera serão divulgadas gradativamente pelas instituições até 2 de março.

Criado em 2010, o Sisu enfrentou problemas de instabilidade já na primeira experiência. O sistema de seleção era confuso e apresentou vários problemas técnicos. Estudantes não classificados para vagas em instituições federais apareceram como convocados para matrícula. / P.S.