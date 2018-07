Oferta de voos domésticos no Brasil sobe 2% em 2013, diz Abear

Já a demanda de passageiros teve alta de 6,5 por cento, na mesma base de comparação.

"Foi um ano muito difícil para o setor aéreo, de muita pressão de custos que levou a um comportamento de disciplina na oferta, (com as empresas) buscando as melhores rotas", disse o consultor técnico da Abear, Adalberto Febeliano, em coletiva de imprensa.

Com isso, a taxa de ocupação média de TAM, Gol, Azul e Avianca, ficou em 76,1 por cento.

(Por Roberta Vilas Boas)