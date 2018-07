Oferta pela GVT chega à Anatel semana que vem O presidente da GVT, Amos Genish, disse ontem que o grupo francês Vivendi pretende apresentar na próxima semana à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o pedido de anuência prévia para a compra do controle da GVT. No início do mês, a Vivendi anunciou uma proposta amigável de compra por 100% da GVT. A empresa ofereceu R$ 42 por ação da companhia, o que avalia a empresa brasileira em R$ 5,4 bilhões. Ontem, Genish voltou a dizer que a entrada da Vivendi vai "turbinar" a atuação da GVT no Brasil.