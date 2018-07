Oferta restrita sustenta preços de açúcar e anidro em SP--Cepea

Após a interrupção das atividades devido às chuvas no início da semana passada, usinas paulistas voltaram a moer a cana na última quarta-feira, de acordo com a entidade.

"O produto (açúcar) que tem sido obtido é destinado prioritariamente ao cumprimento dos contratos," disse o Cepea.

O mesmo vale para o etanol, com as usinas se concentrando nas entregas contratadas anteriormente, limitando as ofertas no mercado à vista.

A falta de açúcar causou baixa liquidez no mercado spot paulista, "com preços firmes, mesmo para lotes de açúcar da temporada passada."

No acumulado do mês de maio, o indicador Açúcar Cristal Cepea/Esalq para o mercado de São Paulo acumula alta de 2,96 por cento.

No mercado de etanol, os preços do anidro e do hidratado andaram em direções opostas nos últimos dias, mas com diferenças pequenas.

"No caso do hidratado, o aumento da oferta da safra nova e também da temporada antiga resultou em mais um recuo no preço. A pequena elevação na disponibilidade, por sua vez, está relacionada, em alguns casos, à necessidade de serem gerados recursos financeiros," analisou o Cepea.

Já para o anidro, o suporte dos preços veio da menor oferta no mercado spot.

Entre 14 e 18 de maio o indicador semanal Cepea/Esalq do anidro teve alta de 0,68 por cento ante o período anterior. Já o indicador do hidratado teve recuo de 1,06 por cento no mesmo período.

Segundo cálculos do Cepea, a relação entre os produtos continuou favorável para o açúcar - em 25 por cento frente ao anidro e em 38 por cento na comparação com o hidratado.

(Por Gustavo Bonato)