Ofertas iniciais por aeroportos em leilão totalizam R$23,5 bi

A concessão dos empreendimentos para a iniciativa privada tem como pano de fundo a forte necessidade de investimentos na infraestrutura aeroportuária do país antes da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

O consórcio formado Invepar, OAS e a sul-africana ACSA apresentou a melhor oferta econômica pela concessão do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), no valor de 16,2 bilhões de reais, na primeira fase do leilão que acontece nesta segunda-feira na BM&FBovespa. O preço mínimo era de 3,4 bilhões de reais.

Já o consórcio que inclui a Triunfo Participações e a francesa Egis Airport Operation fez a proposta financeira mais elevada pelo aeroporto de Viracopos (SP), de 3,8 bilhões de reais. O preço mínimo era de 1,47 bilhão de reais.

O grupo com a Engevix e a argentina Corporación América, que no ano passado venceu a disputa pelo aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, ofereceu inicialmente a maior quantia pelo terminal de Brasília, com 3,5 bilhões de reais -o piso definido no edital era de 582 milhões de reais.

Para a etapa de viva-voz da disputa serão três grupos na concorrência pelo aeroporto de Guarulhos, quatro por Viracopos e quatro por Brasília.

Os consórcios Invepar/ACSA e OHL Brasil/Aena são os únicos que seguem na disputa dos três aeroportos. Cada grupo, porém, pode ficar apenas com um empreendimento pelas regras do edital.

(Por Carolina Marcondes e Leonardo Goy)