Office Depot e OfficeMax confirmam acordo para fusão de US$1,2 bi

Os acionistas da OfficeMax irão receber 2,69 novas ações da Office Depot para cada ação que possuírem. Aos preços de fechamento da terça-feira, o negócio seria avaliado em 13,50 dólares por ação, ou 1,17 bilhão de dólares, baseado nas 86,7 milhões de ações em circulação da OfficeMax em 26 de outubro.

As ações da Office Depot subiam 9,4 por cento, para 5,49 dólares, no começo do pregão em Nova York, enquanto às da OfficeMax ganhavam 5,7 por cento, a 13,74 dólares.

Mais cedo nesta quarta-feira, a Office Depot apresentou um comunicado sobre seus resultados que incluía detalhes da união com a OfficeMax. Mais tarde, a empresa retirou o comunicado do ar. Uma fonte com conhecimento do tema disse que o documento era um rascunho da operação que ainda não estava completa.

(Reportagem de Phil Wahba)