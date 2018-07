Oficiais teriam desviado doações em AL, diz promotora

A Secretaria de Defesa Social já está sabendo do ocorrido e também apura o caso. As primeiras informações são de que participaram dos desvios três integrantes da corporação. Os envolvidos seriam um capitão, um tenente e um soldado. Entre o material desviado, estaria um caminhão com mais de mil pares de sandálias havaianas doadas por um fabricante, além de material de uso pessoal, higiene e limpeza.

"O Ministério Público do Estado já estava ciente das denúncias recentes e vinha trabalhando na apuração dos fatos desde a semana passada. Só não nos pronunciamos porque os processos corriam sob segredo de Justiça, afirmou Cecília. Questionada se os desvios seriam para beneficiar algum candidato, a promotora disse que por enquanto não foi identificada nenhuma motivação política por trás dos desvios dos donativos. "Surgiram algumas especulações e estamos investigando todas as hipóteses, mas tudo indica que o motivo das apropriações foi pessoal", disse a promotora.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que a instituição também apura o desvio de donativos. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, na última segunda-feira, foi aberto um Inquérito Policial Militar para investigar integrantes da corporação acusados de desviar mantimentos.

"Não houve esquema. Foram feitos desvios isolados, que já foram detectados. Quando ficamos sabendo, o comandante-geral e a corregedoria estabeleceram um inquérito para investigar e responsabilizar os culpados. Com o inquérito, eles podem até ser exonerados da corporação", afirmou o major Sandro Cavalcante.