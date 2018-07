Oficial da PM-RJ é encontrado morto no porta-malas Um cadete da Polícia Militar foi encontrado morto na tarde de sábado, no Rio, dentro do porta-malas do seu próprio carro, com tiros nas pernas e na cabeça. O carro foi localizado no centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, onde o policial era aluno da Escola de Formação de Oficiais da PM. Segundo a Polícia, o veículo estava ao lado de um Batalhão da PM.