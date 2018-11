Oficial de justiça é flagrado com drogas no Rio Um oficial de Justiça foi preso na noite de ontem ao sair da Rocinha com cinco comprimidos de ecstasy e dois sacolés de cocaína escondidos na cueca. Identificado como Amadeu Neves Bastos, de 38 anos, o oficial estava no carro de Thiago de Mesquita Dias Moreira Franco, de 29 anos, que é sobrinho do ex-governador do Rio, Moreira Franco.