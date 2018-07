Oficial de Justiça morre ao entregar mandado em SP

Segundo a polícia, ele já esteve preso duas vezes por roubos e uma por extorsão. ?O criminoso se aproximou do carro da vítima e descarregou o revólver calibre 38, com capacidade para cinco tiros. Depois, ele recarregou a arma com mais quatro projéteis e descarregou novamente?, disse o delegado titular, Carlos Alberto Delaye Carvalho. Segundo o delegado, parentes afirmaram que Guerreiro tem problemas mentais e é viciado em drogas.

Parentes do pedreiro disseram que ele financiou uma moto Honda CG 125, mas parou de pagar as prestações. A financeira entrou na Justiça e ganhou a causa. A vítima foi até a casa da mãe de Guerreiro para recuperar a moto. Policiais militares chegaram a levar Sandra ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Guerreiro disse ter jogado o revólver no banco traseiro do carro da vítima. A arma desapareceu na confusão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.