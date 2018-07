Oficializada proibição de cigarro eletrônico no Brasil A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, proibiu a comercialização, importação e propaganda do chamado cigarro eletrônico, ou e-cigarrete, um dispositivo que tem formato e aparência semelhantes ao cigarro, mas não contém tabaco e sim gosto e cheiro de nicotina. Com fundamento no "princípio da precaução", a Anvisa proibiu o cigarro eletrônico porque não existem "dados científicos que comprovem a eficiência, a eficácia e a segurança" no seu uso e manuseio. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União.