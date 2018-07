OGX acha mais gás no Parnaíba e MPX recebe licença para expansão

A descoberta ocorreu no bloco PN-T-68, no poço 3OGX46DMA em terra.

Para aproveitar o reservatório gigante, a MPX pretende instalar termelétricas no local. Nesta terça-feira, a empresa obteve licença ambiental para duplicar seu projeto de térmicas ao longo da bacia do Parnaíba, adicionando capacidade para mais 1.859 megawatts e totalizando agora 3.772 megawatts licenciados.

A licença foi emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão (Sema), informou a MPX em um comunicado.

"Com o documento, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, a MPX duplica a potência do complexo da bacia do Parnaíba", informou a MPX em nota nesta terça-feira.

Os blocos na bacia do Parnaíba, no interior do Estado do Maranhão, têm ainda a parceria da Petra, que possui 30 por cento do ativo, com a OGX Maranhão ficando com o restante.

Do total que a OGX Maranhão tem no bloco, a MPX tem 33,3 por cento.

(Por Denise Luna)