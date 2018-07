A produção offshore (em alto mar) foi de 13,2 mil boe/dia, após a entrada em produção do terceiro poço produtor no campo de Tubarão Azul, na bacia de Campos, no início de janeiro.

Pela primeira vez a empresa registra a produção onshore (em terra), de 3,2 mil boe/dia, com produção média líquida (somente participação da OGX) no Campo de Gavião Real, referindo-se ao período de produção de 12 dias.

(Por Gustavo Bonato)