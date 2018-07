OGX Maranhão acha gás em poço na bacia do Parnaíba

"Tais resultados sustentam o futuro desenvolvimento da acumulação de Bom Jesus, permitindo a continuidade da perfuração de mais poços de delimitação nessa área", disse a companhia em nota.

O poço OGX-88 é o primeiro poço de delimitação perfurado na acumulação de Bom Jesus e está a 1,4 quilômetro do poço descobridor da acumulação.

Este teste é um importante passo para um melhor conhecimento do reservatório e para o desenvolvimento de futuros projetos de produção na região.

O teste indicou gás seco, similares aos testes prévios no Campo de Gavião Real, que está em fase avançada de desenvolvimento da produção, segundo a OGX.

"O resultado apresentado nesse teste nos deixa ainda mais confiantes com o potencial da bacia do Parnaíba, que além desse promissor prospecto conta também com o campo de Gavião Real, já declarado comercial, e cuja produção e geração de caixa se iniciará já em 2013", disse o novo diretor presidente da OGX, Luiz Carneiro, em nota.

A OGX Maranhão é uma sociedade formada entre OGX, com 66,6 por cento, e MPX Energia, com 33,3 por cento.

A OGX Maranhão é a operadora e detém 70 por cento de participação neste bloco, enquanto a Petra Energia detém os 30 por cento restantes.

A ação da OGX operava em queda de 0,38 por cento, às 11h18, enquanto o Ibovespa caía 0,75 por cento.

(Reportagem de Leila Coimbra)