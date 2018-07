OGX perfurará 1o poço em bloco comprado da Petrobras neste ano A OGX, petrolífera do grupo do empresário Eike Batista, prevê perfurar até o final de 2013 o primeiro poço produtor no bloco BS-4, na bacia da Santos, segundo informação que consta de apresentação a investidores divulgada pela empresa nesta quarta-feira.