Oi ajuda Portugal Telecom a conter queda no lucro do 3o tri O lucro da Portugal Telecom teve queda anual de 29 por cento no terceiro trimestre, resultado que ficou em linha com as previsões e que seria pior se não fosse o crescimento da Oi, o forte desempenho do serviço de televisão MEO e o corte de custos operacionais.