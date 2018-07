Oi amplia oferta de banda larga popular para mais 170 cidades do país

As novas cidades atendidas estão nos Estados de Acre, Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

As ofertas da operadora seguem o plano do governo federal que tem como objetivo popularizar a Internet no Brasil, atingindo áreas mais remotas do país.

O Oi Velox nos moldes do PNBL oferece velocidade de 1Mbps e custa 35 reais por mês, segundo comunicado. Nos Estados em que for concedida isenção de ICMS, a oferta é feita a 29,90 reais mensais.

Com as novas cidades, a operadora passa a oferecer o serviço em um total de 3.821 municípios, o que corresponde a 79 por cento do total de municípios da área de atuação da Oi.

A maior parte das localidades atendidas (cerca de 40 por cento) está nas regiões Norte e Nordeste do país.

(Redação Rio de Janeiro)