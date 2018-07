Oi aprova José Carneiro da Cunha como novo CEO; ações caem

Carneiro da Cunha se licenciou do cargo de presidente do Conselho para assumir a presidência do grupo. A presidência do Conselho, por sua vez, será ocupada por José Augusto da Gama Figueira.

A empresa não forneceu detalhes sobre a data em que Carneiro da Cunha assumirá o cargo.

As ações da companhia tinham forte queda na Bovespa logo após o início dos negócios. Às 10h30, as preferenciais despencavam 7,47 por cento, a 8,05 reais, e as ordinárias caíam 5,39 por cento, a 9,12 reais. O Ibovespa recuava 0,06 por cento no mesmo horário.

Na véspera, a ação preferencial da Oi liderou as perdas do Ibovespa, perdendo 5,1 por cento, após notícia publicada na coluna de Lauro Jardim, no site da revista Veja, que mencionava que a relação entre os controladores e Valim era "insustentável", sendo os desentendimentos motivados pelo resultado da Oi no ano passado.

Analistas do BTG Pactual escreveram em nota a clientes na segunda-feira que uma eventual saída de Valim da companhia seria negativa para as ações da Oi.

(Por Vivian Pereira)