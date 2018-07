Oi e Telemar Participações reafirmam compromisso para listagem da CorpCo no Novo Mercado A empresa de telecomunicações Oi e a Telemar Participações disseram nesta segunda-feira que estão integralmente mantidos os compromissos de promover a listagem da CorpCo no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa.