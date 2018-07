Oi entregará à Anatel plano preliminar na próxima semana

"A Oi tem convicção que o esforço e a concentração de investimentos empreendidos nos últimos 12 meses já se refletem na melhoria da prestação de seus serviços e apresentará informações à Anatel que reflitam essa evolução", afirmou em comunicado enviado à imprensa.

A companhia também afirmou que vai otimizar o ritmo de seus investimentos em 2012 e que "reitera seu compromisso em continuar investindo maciçamente no setor de telecomunicações brasileiro".

Nesta manhã, representantes da empresa e da Anatel se reuníram em Brasília.

Os investimentos da Oi previstos para 2012 são de 6 bilhões de reais, 1 bilhão de reais a mais do que no ano anterior. No período de 2012 a 2015, a companhia vai investir 24 bilhões de reais.

Na quarta-feira, a Anatel anunciou a suspensão das vendas de novos chips de aparelhos móveis da TIM em 18 Estados e no Distrito Federal, da Oi em cinco Estados e da Claro em três Estados, por problemas na qualidade dos serviços. A restrição começa a valer na próxima segunda-feira, dia 23.

A Oi disse, ainda, que o plano de ação deverá confirmar seu compromisso em assegurar a qualidade na prestação do serviço de telefonia móvel, especialmente nos cinco Estados onde foi indicada a necessidade de adequação e melhoria pela agência reguladora --Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

