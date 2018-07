Oi estende oferta de banda larga popular a 120 novas cidades

Com isso, a companhia passa a atender 1.892 municípios até o momento no PNBL. Até o final de 2014, a Oi pretende levar o serviço a todas as 4,8 mil cidades em que atua, disse a empresa em comunicado.

"O cronograma de implantação do PNBL na Oi está adiantado, com 39,4 por cento dos municípios atendidos apenas 11 meses após o lançamento do programa, no último trimestre de 2011", disse a operadora.

As novas cidades contempladas neste mês são localizadas em 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

O serviço de banda larga Oi Velox nos moldes do PNBL oferece velocidade de 1 megabit por segundo (Mbps) e custa 35 reais por mês. Nos Estados em que foi concedida isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para serviços de banda larga, a oferta é feita a 29,90 reais mensais.

(Por Bruno Federowski)