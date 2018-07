OI estréia como 5a operadora de celular em SP A Oi começa a ativar linhas de telefonia celular no Estado de São Paulo a partir do dia 24 deste mês, com uma estrutura comercial de 100 mil pontos de venda na capital e interior do Estado. A companhia, que já atua em 16 Estados das regiões Nordeste, Sudeste e Norte, chega como quinta operadora em São Paulo, depois de Vivo, TIM, Claro e da recém-lançada "aeiou". Segundo o material divulgado à imprensa nesta quinta-feira, a companhia pretende adotar uma estratégia agressiva de estréia, com bônus de 600 reais por mês durante um ano para que o cliente possa "experimentar o serviço", de acordo com a nota. A empresa já mantém quiosques em toda a capital desde agosto onde tem feito desbloqueio gratuito de aparelhos da concorrência. Os chips da companhia, que não vende aparelhos, estarão à venda a partir desta sexta-feira, informou a Oi. A companhia fechou um acordo em abril para comprar a Brasil Telecom, mas a transação ainda depende de uma mudança no Plano Geral de Outorgas (PGO). Juntas, elas passarão a atuar em 100 por cento do território nacional na telefonia móvel. (Por Taís Fuoco, Edição de Renato Andrade)