Oi inicia serviço 4G no RJ com plano a partir de R$98/mês A Oi divulgou nesta quinta-feira que iniciou oferta de serviço de telefonia celular de quarta geração (4G) na cidade do Rio de Janeiro, com um plano a partir de 98 reais por mês. Segundo a operadora, outras cidades que abrigarão a Copa das Confederações terão ofertas comerciais na primeira quinzena de maio.