Oi tem 'enorme' potencial de crescimento-CEO da Portugal Telecom

"Teremos dois eventos no Brasil que vão transformar o setor das 'telecoms', o Campeonato do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 e nós vamos continuar a apoiar a Oi, que vai investir 24 bilhões de reais", disse o presidente-executivo (CEO, na sigla em inglês), Zeinal Bava, em entrevista ao canal CNBC.

"A Oi é já um caso bem sucedido de turnaround (reestruturação) e com um enorme potencial de crescimento. Por exemplo, no 'pay tv' (TV por assinatura), onde o Brasil tem uma taxa de penetração de apenas 20 por cento, ou na Internet banda larga, com uma taxa de só 40 por cento", completou.

A Portugal Telecom, que nos últimos anos estancou a perda de clientes na rede fixa em Portugal, com a implementação de uma rede de fibra ótica e o lançamento de uma oferta de TV paga chamada MEO, apoia este esforço ambicioso da Oi de avançar nesse segmento, disse Bava.

O presidente da Oi, Francisco Valim, disse recentemente que a Oi deve lançar sua TV por protocolo de Internet (IPTV) ainda no quarto trimestre.

