OIA vê excedente global de açúcar de 8,526 mi t em 12/13

A consultoria elevou sua estimativa de excedente global para 2012/13, ante as 6,18 milhões de toneladas apontadas em novembro.

Em agosto, a OIA havia estimado um excedente de 5,86 milhões de toneladas.

"Uma safra maior no Brasil aumentou ainda mais o superávit", disse a OIA em seu relatório trimestral mais recente.

O Brasil, maior produtor e exportador mundial de açúcar, teve um firme final de safra em 2012/13 no centro-sul, principal região produtora, beneficiado por um clima favorável.

"Em contraste com o ano anterior, quando a produção global cresceu apesar do significativo recuo na produção de açúcar do Brasil, o recorde global em 2012/13 pode ser amplamente atribuído à recuperação no principal produtor mundial", disse a OIA.

A OIA estima que a relação estoque-consumo deve subir para 40,56 por cento em 2012/13, contra os 38,21 por cento em 2011/12.

"Nossa terceira avaliação do balanço global de oferta e demanda reforça nossa visão inicial de que o período de um ambiente com baixos estoques, uma das principais características do mercado nas últimas quatro temporadas de 2008/09 a 2011/12, está terminado", disse a OIA.

