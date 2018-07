Oitava morte por dengue é registrada em Rio Preto Mais uma morte por dengue, a oitava deste ano na cidade, foi confirmada nesta quinta-feira, 23, pela Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. A vítima, uma moradora da cidade com 81 anos, era portadora de outras doenças e fazia parte do grupo de risco. Ela permaneceu internada quatro dias num hospital da cidade.