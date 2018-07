Oito ainda estão desaparecidos após chuvas em SC Oito pessoas ainda estão desaparecidas em razão das chuvas do último mês em Santa Catarina, segundo boletim da Defesa Civil do Estado divulgado na tarde de ontem. De acordo com o diretor do departamento, major Márcio Luiz Alves, o número caiu devido à identificação de corpos no município de Ilhota. "Sabíamos que esse número mudaria, pois muitos corpos foram encontrados nos últimos dias. Hoje tivemos a confirmação oficial", explica. Ainda há duas pessoas desaparecidas em Gaspar e seis em Ilhota, onde as buscas continuam sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.